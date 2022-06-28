Giresunspor, genç ve yerli oyunculara ağırlık verecek

Giresunspor Basın Sözcüsü Ferhat Karademir, Çotanak Spor Kompleksi'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Karademir, geçtiğimiz sezonu mutlu bir şekilde tamamladıklarını ifade ederek, “Yaşadığımız zorluklarla beraber sezonu mutlu bir şekilde bitirdik. Hedeflediğimiz nokta ilk yıl için Süper Lig ’de kalıcı olduğumuzu kanıtlamaktı. Bu sene Giresunspor, çok küçük bir bütçeyle 20 takımın yarıştığı, 4 takımın düştüğü sezonu, ligde kalarak tamamladı. Biz takımımızı artık geleceğe hazırlamaya başlıyoruz” dedi.

Karademir, genç ve yerli oyuncu ağırlıklı bir takım kuracaklarını vurgulayarak, “Transferde Giresunspor’un geleceğine yatırım yapıyoruz. Transferlerimizi paylaşıyoruz. İlk transferlerimiz çok genç yaşta, potansiyeli yüksek ve gelecek vadeden Türk oyunculardır. Bu transferlerimiz devam edecek. Bunların yanına çok kaliteli isimler de gelecek. Ama onların da yaşları çok ileride olmayacak. İnce eleyip sık dokuyoruz. İlk etapta çoğu kesim tarafından ilk 11 oyuncusu gibi düşünülmedi denilecek ama bu oyuncularımız çok kaliteli. Onlara güveniyoruz. Kampta çalışmaya başlayan oyuncularımızdan beklentilerimiz yüksek. Genç ağırlıklı bir kadromuz var. Bizim şöyle bir hayalimiz var; yatırım yaptığımız gençler, ileride A Milli Takım oyuncusu olabilecek potansiyelde çocuklar. İleride bu çocukların Giresunspor'dan, A Milli Takım'a gittiklerini göreceğiz” diye konuştu.

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor ’dan kiralanan Flavio’nun durumu hakkında da bilgi veren Ferhat Karademir, oyuncunun maliyetinin yüksek olduğunu aktararak, transferinin zor olduğunu söyledi. Karademir, "Flavio'nun geçen yıl bize maliyeti 600 bin Euro. Bu yıl 600 bin Euro bizim için büyük bir maliyet. Doğru rakamı bulabilirsek evet, takımımızda isteriz. Giresunspor'un başka çare ve seçeneği de yok. Flavio'nun yerine farklı seçeneklerimiz de var" şeklinde konuştu.

İHA