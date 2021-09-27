Giresunspor fırsat tepti

Son 4 maçında 3 galibiyet ile çıkışa geçen Kayseri, henüz galibiyeti bulunmayan Giresunspor ile kozlarını paylaştı. 14'te Doukara, Giresun'da direği geçemedi. 17. dakikada Mensah'ın kullandığı kornerde Attamah konuk ekibi öne geçirdi: 0-1. 4 dakika sonra Çotanaklar organize geldi, Diabate müsait pozisyonda skora dengeyi getirdi: 1-1. Karadeniz ekibi, 26'da Diabate ve 49'da Serginho ile golü bulsa da ofsayta takıldı. Çotanaklar, Diabate, Serginho ve Balde gibi isimleri ile üçüncü bölgede tempolu oyun ile rakip savunmayı zorlamaya çalıştı. Kayseri ise rakibinden kaptığı toplar ile karşılık vermeyi denedi.

Kırılma maçı olabilir

Galatasaray maçındaki özveri ve çabayı gösteremeyen Kayseri, kalesinde pek çok pozisyon gördü. Özellikle son bölümde konsantrasyon konusunda büyük sıkıntı yaşayan rakibi karşısında kaleci Lung'u geçemeyen Giresun, galibiyet golünü bulamadı. Rakibine büyük boşluklar veren Kayseri için 1 puan iyi gibi gözüktü. Ancak henüz 3 puan ile tanışamamış olan Giresun, bu kadar çok pozisyon bulduğu bir mücadelede rakibini deviremeyince böylesine bir kırılma maçında önemli puanları bırakmış oldu.

90+ Mertcan Polat