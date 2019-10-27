Giresunspor-Eskişehirspor maç sonucu: 3-1

TFF 1. Lig’in 9. haftasında Giresunspor, sahasında Eskişehirspor’u 3-1 yendi.

27 Ekim 2019, Pazar 18:50
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Giresunspor-Eskişehirspor maç sonucu: 3-1

TFF 1. Lig’in 9. haftasında Giresunspor, sahasında Eskişehirspor’u 3-1 yendi.

Giresunspor: 3 - Eskişehirspor: 1

Stat: Giresun Atatürk

Hakemler: Erkan Özdamar, Mehmet Ali Akkor, Kemal Elmas

Giresunspor: Adriano, Mehmet Taş, Murat Akça, Numan Çürüksu, Muhammed Bayır, Muhammed Ertürk (Dk. 81 Alperen Aydın), Landel, Bekir Yılmaz, Del Valle (Dk. 89 Alpay Koçaklı), Özgür Can Özcan (Dk. 70 Tanase), Rusescu

Eskişehirspor: Ebrar Yiğit Aydın, Hakan Aslantaş (Dk. 77 Mehmet Feyzi Yıldırım), Berkay Dabanlı, Sissoko, Cemali Sertel (Dk. 61 İbrahim Halil Öner), Mevlüt Çelik, Furkan Balaban, Sekidika, Issah, Milinkovic, Erdal Akdarı

Goller: Dk. 51 Bekir Yılmaz, Dk. 58 Özgür Can Özcan, Dk. 86 Tanase (Giresunspor), Dk. 66 Milinkovic (Eskişehirspor)

Sarı kartlar: Dk. 16 Furkan Balaban, Dk. 17 Issah, Dk. 69 Erdal Akdarı, Dk. 74 Mevlüt Çelik (Eskişehirspor), Dk. 35 Bekir Yılmaz, Dk. 75 Tanase (Giresunspor)

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