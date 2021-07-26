Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, Erzurum’da devam eden sezon öncesi ikinci etap kampında Altay ve Bereket Sigorta Ümraniyespor ile hazırlık maçları oynayacağı bildirildi. Yeşil beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, ikinci etap çalışmaların Erzurum’da devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Giresun ekibinin burada 28 Temmuz Çarşamba günü Altay ve 31 Temmuz Cumartesi günü de Bereket Sigorta Ümraniyespor ile hazırlık maçlarında karşılaşacağı kaydedildi.

Giresunspor’un, kadrosuna kattığı Hollandalı Joey Mathijs Pelupessy sağlık kontrolünden geçerek, takımın Erzurum’da devam eden sezon öncesi hazırlık kampına katıldı.