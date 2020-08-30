Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet’ten transfer açıklaması

Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet gündeme dair açıklamalarda bulundu. Radyospor’da Salim Manav’ın konuğu olan Başkan Hakan Karaahmet, “Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Caner Hüseyin, Sadi Karaduman, Diarra ve Helder’i kadromuza dahil ettik. Hedefimizi direkt şampiyonluk olarak belirlemedik. Giresunspor olarak hedefimiz doğru işlere imza atmak.” dedi.

Giresunspor, transfer yasağını kaldıracak mı?

Transfer yasağını kaldırmaları için 8.5 milyon TL’ye ihtiyaçları olduklarını ifade eden Hakan Karaahmet, “Hali hazırda bir transfer yasağımız var. 8,5 milyon TL’lik ödeme yaptığımızda transfer yasağımız kalacak. Giresunspor olarak şehrimizin dinamiklerinden destek bekliyoruz.” ifadelerini kullandı

‘Giresunspor çok önemli bir markadır’

İsim sponsorluğu hakkındaki soruya ise Karaahmet, “İsim sponsorluğu konusunda açığız. Giresunspor çok önemli bir markadır” cevabını verdi.

Santrfor transferi olacak

Hakan Karaahmet yabancı bir santrforla da görüşme halinde olduklarını söyledi.



