Giresunspor ve Fenerbahçe arasında oynanan hazırlık maçından sonra tribündeki bir taraftarın formasını imzalamak isteyen Altay Bayındır, Giresunspor taraftarlarının tepkisiyle karşılaştı. Fenerbahçeli futbolcu ise kendisine küfür eden taraftarlara yanıt verdi. Yaşananların ardından Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet yaşananlardan sonra Altay Bayındır'dan özür diledi.

Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Hakan Karaahmet, "Altay Bayındır'a yapılan davranışı kabul etmiyorum. Umarım bir daha yaşanmaz. Altay Bayındır'dan özür diliyorum. Altay, umarım bu özrümü kabul eder. Taraftarımız bu tip hareketlere izin vermesinler." dedi.

Emre Taşdemir ve Muhammed Gümüşkaya konusu

Giresunspor'un transfer gündeminde yer alan Emre Taşdemir ve Muhammed Gümüşkaya hakkında ise Başkan Karaahmet, "Emre Taşdemir için Galatasaray 'la görüşmelerimizde büyük bir aşama kaydettik. Emre Taşdemir'e de resmi teklifimizi ilettik. Görüşmeler sonuçlanmadı fakat aşama kaydettik. Fenerbahçe, Muhammed Gümüşkaya'yı kiralık göndermek istemiyor. Fenerbahçe'nin amacı oyuncuyu kadroda tutmak. Fenerbahçe'nin Muhammed'le ilgili farklı bir planı olursa öncelik Giresunspor'un olacaktır." ifadelerini kullandı. (Ajansspor)