Giresunspor artık iddialı!

Giresunspor önceki gün sahasında oynadığı erteleme maçında İstanbulspor’u 2-1 mağlup ederek ligdeki çıkışını sürdürdü. Karadeniz temsilcisi, İstanbulspor’u yenerek oynadığı son 6 maçta 5’inci galibiyetini almış oldu. Bolu ve Eskişehir'i 2-0, Keçiörengücü'nü 1-0 ve Adanaspor'u da 3-1'le geçen Yeşil- Beyazlılar bu süreçte Osmanlı'yla da 1-1 berabere kaldı. 44 puan topladılar Çotanaklar, 6 maçta elde ettiği 16 puanla ligde üst sıralara hızla tırmanırken, Play-Off yarışında da iddialı duruma geldi. 29 haftada elde ettiği 12 galibiyet ve 8 beraberlikle 44 puan toplayan Karadeniz temsilcisi, Play-Off hattının 2 puan uzağında, ligde 8’inci basamakta yer alıyor.