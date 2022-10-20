Giresunspor - Amasyaspor FK maç sonucu: 3-1

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda Amasyaspor FK’yi 3-1 yenen Bitexen Giresunspor, bir üst tura yükseldi.
Maçtan dakikalar:
23. dakikadaki Giresunspor atağında Oğulcan’ın pasıyla ceza sahasına giren Rahmetullah’ın sağ çaprazdan vuruşunda Onur topu çeldi.
38. dakikada sol kanattan gelişen Amasyaspor atağında Arif’in ceza sahasına yerden ortasında Kadir ters bir vuruşla topu kendi ağlarına yolladı. 0-1
42. dakikada Giresunspor kalecisi Ferhat’ın uzun oynadığı topu savunma uzaklaştırmak isterken meşin yuvarlağı önünde bulan Murat Cem’in ceza sahası dışından vuruşu ağlara gitti. 1-1
66. dakikada Oğulcan’ın yerden pasında ceza sahası içinde Görkem'in şutu filelerle buluştu. 2-1
70. dakikada Serginho, Rahmetullah ile yaptığı duvar pasının ardından ceza sahasında topla buluşarak topu kalecinin üzerinden ağlara gönderdi. 3-1
STAT: Çotanak
HAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Muratcan Ilgaz
BITEXEN GİRESUNSPOR: Ferhat Kaplan - Talha Ulvan, Sergen Piçinciol, Kadir Seven, Faruk Can Genç, Senghor (Dk. 46 Sergio), Mejia (Dk. 61 Savicevic), Murat Cem Akpınar, Rahmetullah Berişbek (Dk. 74 Kuwas), Doğan Can Davas (Dk. 61 Görkem Sağlam), Oğulcan Çağlayan (Dk. 83 Mert Kurt)
AMASYASPOR FK: Onur Güney - Alparslan Devlet Yüce, Emircan Ataş, Enes Salih Çavdar, Arif İşçi, Yahya Kemal Baki (Dk. 73 Bedirhan Kurt), Mehmet Can Göndüz (Dk. 85 Abdul Kadir Dursun), Mustafa Can Karagöz (Dk. 57 Yusuf Emre Baran), Furkan Karabatak (Dk. 83 Semih Acar), Ceyhun Çepnioğlu (Dk. 73 Kemal Aleçakır), Talha Reşat Bulut
GOLLER: Dk. 42 Murat Cem Akpınar, Dk. 66 Görkem Sağlam, Dk. 70 Sergio (Bitexen Giresunspor) - Dk. 38 Kadir Seven (KK) (Amasyaspor FK)
SARI KARTLAR: Faustin Senghor, Murat Cem Akpınar, Mert Kurt (Bitexen Giresunspor)