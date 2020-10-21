Giresunspor - Adanaspor maç sonucu: 4-3

TFF 1. Lig muhteşem bir maça sahne oldu. Giresunspor ile Adanaspor'un karşılaşmasında tam 7 gol atıldı. Son bölüme 3-2 geride giren Giresunspor karşılaşmayı 3 puanla tamamlamayı başardı.

Karadeniz temsilcisi Giresunspor karşılaşmanın ilk yarısını Nalepa (2') ve Diarra'nın (25') golleriyle 2-0 önde kapadı. Konuk Adanaspor pes etmedi ve art arda attığı gollerle son bölüme 3-2 girdi. Celil Yüksel (64') ve Ozegovic (76' - 82' pen) Adanaspor'u öne geçiren isimler oldu.

Bu müthiş maçta son sözü ise Giresunspor söyledi. Oyuna sonradan dahil olan Erol Can Akdaş 85'te skoru eşitlerken, Ibrahim Balde'nin 88. dakikada attığı gol ev sahibi ekibe 3 puanı kazandırdı.

Celil'den jeneriklik gol...

Giresunspor tarafında Nalepa iki asist ile dikkat çekerken Galatasaray 'dan Adanaspor'a transfer olan Celil Yüksel haftanın en güzel gollerinden birine imza attı.

Karşılaşmanın bitiminde Giresunspor ve Adanasporlu futbolcular arasında gerginlik yaşandı.

Bu sonuçla Giresunspor puanını 11'e yükseltirken, Adanaspor 9 puanda kaldı.