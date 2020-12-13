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Giresunspor - Adana Demirspor maç sonucu: 2 - 0

TFF 1. Lig’in 14. haftasında Giresunspor, Adana Demirspor’u evinde 2-0 yendi ve 26 puanla 3.sıraya yükseldi. Maçın ardından Adana Demirspor teknik direktörü Ümit Özat görevinden istifa etti

13 Aralık 2020, Pazar 22:32 Son Güncelleme:
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Giresunspor - Adana Demirspor maç sonucu: 2 - 0

TFF 1. Lig’in 14. haftasında Giresunspor, Adana Demirspor’u konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.


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Maçtan Dakikalar:

9. dakikada Giresunspor’un kazandığı penaltıyı kullanan Nalepa topu ağlarla buluşturdu. 1-0

25. dakikada Adana Demirspor’un kazandığı penaltıyı kaleci Onurcan kurtardı.

32. dakikada Nalepa’nın kullandığı serbest vuruş savunmadan dönerken Erol Can atağı tamamlamak istedi, top kalenin üzerinden dışarı çıktı.

90+4. dakikada Sergio'nun pasıyla topla buluşan Balde'nin kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-0


Stat: Giresun Atatürk

Hakemler: Ümit Öztürk, Ceyhun Sesigüzel, Gökhan Barcın, Aykut Sergin

Giresunspor: Onurcan, Diarra, Hüsamettin, Mehmet, Nalepa (Milinkovic dk. 74), Balde, Sadi (Piçinciol dk. 17, Fatih dk. 46), Erol Can, Sergio Junior, Hayrullah, Caner Hüseyin (Kerem dk. 88 ?)

Yedekler: Göktan, Arda, Traore, Yasin, İshak, Muhammet Himmet

Teknik Sorumlu: Ümit Şengül

Adana Demirspor: Zubas, Tayyip Talha, Mehmet Uslu, Hamidou Traore, Sinan (Sedat dk. 76), Dibba (Lanzafame dk. 76), Volkan (Mehmet Akyüz dk. 46), Süleyman (Chedjou dk.46), Hasan, Erkan (Yunus dk. 46), Rassoul

Yedekler: Vedat, Semih, İzzet, Mehmet Berkant, Gökhan

Teknik Sorumlu: Ümit Özat

Goller: Michal Jan Nalepa (dk. 9 pen.), İbrahima Balde (dk. 90+4) (Giresunspor)

Sarı Kartlar: Emilijus Zubas, Erkan Zengin (Adana Demirspor), Hüsamettin Tut (Giresunspor)

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