Giresunspor, 30 Mart’ta çalışmalara devam edecek

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, 30 Mart Pazartesi günü yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle liglerin ertelenmesinin ardından futbolcuların bir süredir çalışmalarını bireysel olarak evlerinde gerçekleştirdiği belirtildi.

Takımın 30 Mart Pazartesi günü Giresunspor tesislerinde toplanacağı aktarılan açıklamada, aynı gün saat 14.00’te yapılacak antrenmanla ligin kalan maçları için hazırlıklara başlanacağı kaydedildi.

AA