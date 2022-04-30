Giresun güle oynaya garantiledi

Kısıtlı kadrosu ile mucizeler yaratan Hakan Keleş'in; Giresun'u, düşme baskısının üstünden kalkmasıyla birlikte Adana Demirspor karşısında adeta izleyenlere bir resital sundu. Oyun kalitesi olarak çok yüksek olmasa da Süper Lig 'de son dönemde görmediğimiz bir tempoda oynandı maç. Karadeniz ekibi, öylesine baskılı başladı ki maça Mavi Şimşekler tepki bile veremedi. 15. dakikada Serginho'nun direkten dönen topu adeta golün habercisi oldu. Nitekim 21'de Hayrullah'ın ortasında Umut Nayir golünü attı: 1-0. Giresun, farkı açma şanslarını da buldu fakat değerlendiremedi. İlk devrede tek bir tehlikeli atağı olmayan Adana'da ayakta kalan tek isim Yunus Akgün oldu fakat o da tek başına yetmedi. İkinci yarıda da senaryo değişmedi.

Diabate’den harika rabona

Organize Giresun hücumlarına karşı etkisiz kalan bir Adana izledik. 90 dakika boyunca attıkları tek isabetli şut da bunun kanıtı gibiydi. 48'de Diabate harika bir rabona ile ortaladı, Serginho kafasıyla farkı 2'ye çıkardı: 2-0. Kalan süre ise Giresun hücumlarıyla geçerken, başka gol çıkmadı. Şunu net bir şekilde söyleyebiliriz ki sezon başından beri birlikte oynama alışkanlığı kazanan Giresun, ligde kalmayı resmen garantilerken, oynadığı oyun ile zevk verdi. Adana ise Avrupa bileti şansını ateşe attı.

Mertcan Polat 90+