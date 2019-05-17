Giray Bulak: Oyuncularım ellerinden geleni yaptı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Balıkesirspor Baltok’un Teknik Direktörü Giray Bulak, "Futbol hatalarını yerli oyuncular daha çok yapıyor ama hatalarla büyüyecekler. Olabilecek, yapabilecek çocuklarımız var. İleride Balıkesirspor’a çok katkı sağlayacaklar." dedi.

Bulak, Hatayspor’a 3-0 mağlup oldukları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında oyuncularına, kulüp çalışanlarına ve taraftarlara sezon boyunca gösterdikleri çaba nedeniyle teşekkür etti.

Oyuncularını maç için tebrik eden Bulak, özellikle ilk yarıda gol olmadığını anımsatarak, şöyle konuştu:

"Bizim ve rakibimizin önemli pozisyonlarımız var. Daha deneyimli daha tecrübeli bir ekip Hatayspor. Futbol hatalarını yerli oyuncular daha çok yapıyor ama hatalarla büyüyecekler. Olabilecek, yapabilecek çocuklarımız var. İleride Balıkesirspor’a çok katkı sağlayacaklar. Rakibi tebrik ediyorum, play-off için başarılar diliyorum. Futbol adına çok fazla bir şey söylemenin anlamı yok. Çünkü onları eleştirebilecek bir takım sahaya süremedik. Ellerinden geleni yaptılar. İkinci yarıda şok gol yememiz yani ilk 5 dakika içinde gol yememiz takımın direncini kopardı. 5 dakikayı sabretseydik oyunu berabere bitirebilirdik."