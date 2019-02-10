Giray Bulak: Kötü günümüzde olmayanlar, iyi günümüzde gelmesinler

Balıkesirspor Baltok’un teknik direktörü Giray Bulak, Tetiş Yapı Elazığspor’u 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

10 Şubat 2019, Pazar 18:44 Son Güncelleme:
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Giray Bulak: Kötü günümüzde olmayanlar, iyi günümüzde gelmesinler

Spor Toto 1. Lig’in 21. haftasında konuk ettiği Tetiş Yapı Elazığspor’u 3-1 yenen Balıkesirspor Baltok’un teknik direktörü Giray Bulak, futbolcularının maçta çok iyi mücadele ettiğini söyledi.

Bulak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, aldıkları galibiyeti taraftara, oyunculara ve kulüp başkanı Mustafa Bahçeci’ye armağan ettiğini belirtti.

Takımın kötü günlerden geçtiğini ifade eden Giray Bulak, şunları kaydetti:

"Kötü günümüzde yanımızda olmayanlar, iyi günümüzde yanımıza gelmesinler. Bu çocuklar 12-13 kişi kaldı. Her takımın transfer hakkı vardı. Bizden 3-4 kişi ayrıldı. 12-13 kişi birbirimize tutunduk, uçuyoruz. Teknik heyet olarak 5-6 aydır maaş aldığımız yok. Oyuncuların doğru dürüst taksit aldıkları yok ama hala duyarsız tavır devam ediyor. Oyuncularımı tebrik ediyorum, çok az sayıda olmamıza rağmen müthiş mücadele ettiler. İğne ile oynayan, sakat olanlar var."

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