Giray Bulak: Keyifli bir maç oldu

Karşılaşma sonrası ilk değerlendirmeyi yapan Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak, eksik oyuncularına rağmen kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Bulak, “Çok keyifli bir maç oldu. Adanaspor derin kadro zenginliğine sahip bir takım. Yılmaz hoca var başlarında çok önemli bir takım. Oyuncu bakımından çok sorunu yok. Geriye düşmemize rağmen galip geldik. Oyuncularımı yürekten kutluyorum. Dün akşam taraftarlarımızı tesise geldiler destek oldular. Onlara da teşekkür ediyorum. Şehri çok sahip çıkmamasına rağmen başkanımız ve yönetimimiz cansiperane yanımızda. Bulup buluşturmaya çalışıyorlar onlara teşekkür ediyorum. 3 oyuncumuz yoktu. Tomi, Cumali ve Sedat’ın olmaması bizi etkiledi. Doğa’nın gol atması oynamayan oyuncuların oynaması beni son derece mutlu etti. Salı günü kupa maçımız var kupada da önümüze bakmak istiyoruz” dedi.

İHA