Giray Bulak: Kaybeden takımın hocası olarak gelmekten mutlu olmuyorum

Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında karşılaştığı Balıkesirspor'u 3-0 mağlup etti. Maçın ardından Balıkesirspor Teknik Direktörü Giray Bulak her hafta kaybeden hoca olarak basın toplantısına çıkmaktan mutlu olmadığını söyledi.

Her hafta basın açıklamasına kaybeden takımın hocası olarak çıkmanın kendisini de üzdüğünü belirterek konuşmasına başlayan Balıkesirspor Teknik Direktörü Giray Bulak, "Herkesin kadrosu geniş, takviyesi iyi. 30 kişilik kadrolar seçilmiş kadrolar. Bizde maalesef kendi elimizde bulunan oyuncularımızla oynuyoruz. Dolayısıyla oyunu çok da bozmadan kendimizi mutlu ve huzurlu edecek bir oyun anlayışımız var. Bundan büyük keyif alıyoruz ama değişiklikleri yapmaya kalktığımız zaman bu sefer kadromuz zayıflamış oluyor. Rakipler değişiklik yaptığında hep kadrolarına katkı sağlayan oyuncularla oynarken biz maalesef çok da katkı sağlamayan oyuncularla oynuyoruz. Oyun sıfır sıfır giderken iki pozisyonumuz var. Hele Peter'in karşı karşıya pozisyonunda 1-0 öne geçsek maç çok farklı olacak. Zor pozisyon mu? Değil ama oyuncu acemi olunca, daha 18 yaşında olunca böyle kaçırıyorsunuz. Penaltıya takıldım. Geçen hafta aynı şekilde penaltı, bu hafta yine aynı penaltı. Göğüsten mi, el mi? Bilemiyorum. Penaltının yapılışı da, atılışı da bana göre faul. Maalesef bazı oyuncularımız oyuna girdikten sonra kendilerini konsantre bir şekilde giremiyorlar. İyi oynuyor muyuz? Oynuyoruz. Rakip takımın seyircileri bağırıyordu, 'Düşen takım Balıkesir mi, biz mi?' diye. Doğru, o derece canlı oynadık ama maalesef bir penaltı, ayağımızdaki topu rakibe verdik, diğeri önünü açtı ve gol yedik. Basit basit hatalarla gol yiyoruz. Çok da öğrenilecek şeyler değil bunlar öğretmeye çalışıyoruz ama bunlar yetenek meselesi. Rakibi tebrik ediyorum. Oyuncularımı da gösterdikleri mücadele adına kutluyorum. Hakem arkadaşlar da iyi maç yönetti sağ olsunlar" şeklinde konuştu.

İHA