Giray Bulak: İstediğimiz şeyleri yapamıyoruz

Balıkesirspor Teknik Direktörü Giray Bulak, iyi hazırlandıkları bir maç olduğunu ifade ederek, "Fakat kendi ayağımızdaki topları rakibe vererek kontra yediğimiz pozisyonlarda gol yiyoruz. Bunu pek durduramıyoruz. Çünkü o topları kullanabilmek birazda beceri işi. Dolayısıyla iyi çalışan, iyi hazırlık yapan bir takım bunları düzeltebilmeli ve zaman içerisinde çözebilmeli. Hala çözemedik. Çünkü genç yeni oyuncular var, pozisyon kaybedebiliyorlar. Dolayısıyla da onlara yakalanıyoruz. Biraz da karşı tarafta usta oyuncular olunca onlar fark ettiriyor işi. Kontrollü oynadık. Belki ilk yarı rakibe birkaç pozisyon verdik ama biz de pozisyona girdik. Onların daha net pozisyonları vardı. İlk yarı oyunu kopartabilirlerdi ama ikinci yarı 4-4-2'ye dönünce oyun bir parça bize doğru döndü. Golü bulamadık. Golü bulabilsek, oyuna ortak olabilsek daha iyi şeyler yapacağız. Golü bulamayınca oyuncu ürkek ve korkaklaşıyor. İstediğimiz şeyleri yapamıyoruz. Rakibimizi tebrik ediyorum. Hakem arkadaşlar iyi bir maç yönetti. Biz oyuncularımızla beraber dürüst oyun, dürüst çalışma ve kendimizi ortaya koyarak oynamaya devam edeceğiz. Umarım bir şeyler değişir. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.