Giray Bulak: İlk yarıdaki oyunu kabullenemiyorum

Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında konuk oldu Boluspor'a 1-0 mağlup olan Balıkesirspor'da teknik direktör Giray Bulak, 90 dakikanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Boluspor'u galibiyetten dolayı tebrik eden Bulak, şu ifadeleri kullandı:

'Kazandığımız topları pasa çeviremedik'

''Boluspor’u tebrik ediyorum. Bize oranla daha iyi oynadılar. Özellikle ilk yarı oyuna çok iyi başladılar. Biz çok iyi çalışmamıza rağmen, çok da iyi bir maç oynadıktan sonra maalesef istediklerimizi yapamadık. Rakip çok pozisyon üretti. Pas yapamadık. Oyuna iyi çıkamadık. Önde top tutamadık. Kazandığımız topları pasa çeviremedik. İlk yarı rakibin ayağında oynanan bir oyun oldu. İkinci yarı hem oyunda hem de oyuncularda değişiklik yaptık. Oyunu elde tutmaya çalıştık. İlk yarıya oranla daha iyi oynadık. Çok ciddi pozisyon bulamadık ama rakibi iyi baskıladık. Beraberliği yakalayabilirdik.''

'İlk yarıdaki oyunu kabullenemiyorum'

''Ama bunlar doğaldır. Genç oyuncuların oyun bilgisi her geçen gün gelişecek. Yediğimiz gol tamamen oyuncu değişikliğinin neden olduğu goldü. Orada olmaması gereken oyuncuların orda olduğu bir yerden oldu. Dolayısıyla ona hazırlıksız yakalandık. Bir maç daha kaybettik. İkinci yarı özellikle mücadele iyi. Oyun anlayışı iyi. Kazanma isteği iyi. Fakat ilk yarıdaki oyunu kabullenemiyorum. Oynadığımız haftaların en kötü süreci. Bunu bir tarafa bırakacağız ve Samsunspor maçına bakacağız'' (İHA)