Giray Bulak: Girdiğimiz pozisyonları değerlendiremiyoruz

Spor Toto 1. Lig’in 27. haftasında Gençlerbirliği’ne konuk olan Balkıkesirspor, karşılaşmada 2-0’lık skorla mağlup oldu. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında müsabakayı değerlendiren Balıkesirspor Teknik Direktörü Bulak, şu ifadeleri kullandı:

"Oyunu iki farklı şekilde oynuyoruz. Savunma ve orta sahada topu tutabiliyoruz. Üçüncü ve dördüncü bölgede topu tutamıyoruz. Bizim en büyük handikabımız önde topu tutamayışımız. Transfer yapamadığımızdan dolayı bir kısım oyuncumuz genç bir kısım oyuncularımız yaşlı. Buna rağmen Gençlerbirliği ile başa baş oynadık. Hakem arkadaşlar çok iyi maç yönettiler ama VAR olsaydı, yediğimiz ilk gol faul ve verilmeyen penaltıyla Gençlerbirliği’ne karşı öne geçebilirdik. Biz genelde maçlarımızı bu şekilde kaybediyoruz. Girdiğimiz pozisyonları değerlendiremiyoruz. Rakibimizi ve teknik direktör Metin Diyadin’i tebrik ediyorum. Oyuncularıma da teşekkür ediyorum. Her şeylerini ortaya koyuyorlar" (İHA)