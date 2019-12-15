Giray Bulak: Galibiyete ihtiyacımız vardı

TFF 1. Lig’in 15. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda Boluspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Giray Bulak, sezon başında çalıştırdığı Boluspor’un mevcut durumunun kendisini üzdüğünü ifade etti.

Takım olarak kazanmak için geldiklerini aktaran Bulak, "Galibiyete ihtiyacımız vardı. İyi oynadık. İlk yarı skoru 2-0 yapınca oyunu biraz daha elimizde tutmamız lazımdı. Orada biraz panik yaptık. Pasa dönmemiz lazımdı." ifadelerini kullandı.

Bulak, futbolcularının genelde iyi oynamalarına rağmen bazılarının istedikleri performansı yakalayamadığına dikkati çekerek, "Geldiğimden bu tarafa iki mağlubiyet, bir de beraberlik vardı. Dolayısıyla bu 3 puana ihtiyacımız vardı. Çünkü devre arasına girerken herkesin eksiğini, gediğini görmesi ve tamamlaması açısından önemliydi. Şimdi 2 hafta kaldı. Bunları da inşallah kayıpsız kapatırız ve toparlanma, rehabilitasyon dönemini iyi geçirip inşallah istediğimiz hedeflere varabilecek bir takım oluştururuz." değerlendirmesinde bulundu.