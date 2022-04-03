Giray Bulak: “Erken gol planlarımız bozdu”

Balıkesirspor teknik direktörü Giray Bulak, ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Giray Bulak, erken gol yemelerinin kendilerini olumsuz etkilediğini söyledi. Bulak sözlerini şu şekilde sürdürdü; "Sonuçta futbol oynamaya çalışıyorsunuz, oyunda tutunmaya çalışıyorsunuz. Bir noktadan sonra 3-0 sonra oyun kopuyor tabii. Biz devre arası içeriye girdiğimizde 2-0. Hani bunu 2-1 nasıl getirebiliriz diye mücadele ederken 3'ncü golü yemek tabii ki oyuncuların maalesef oyundan düşmesine neden oluyor.

Taraftarımız tabii haklı olarak istiyor ki genç oyuncular oynasın ve biraz daha farklı şeyler yapalım ama biz çok da transfer yapıp kendi eksiğini gediğini kapatabilen bir takım değiliz. Eldeki mevcut oyuncularla oynamaya çalışıyoruz. Gençleri mümkün mertebe oynatacağız, oynatıyoruz da. Bugün kaleci Yiğit'i oynattık. Ama önümüzdeki haftalarda tabii ki bazı genç oyuncularımız oynar. Ama genelde zaten takımda oynayan oyuncular genç. Yani genelde 2002, 2003 doğumlu oyuncularla oynuyoruz. Yabancı, yerli biz ona çok takılmıyoruz. Futbolda, oyuncunun yerlisi, yabancısı yok. Bu tabii ki altyapıdan oyuncuları kazanmak isteriz. Ama böyle maçlarda ve böyle skorlarda oyuncu kazanılmaz. Oyuncu kaybedilir. O anlamda tabii ki kullanacak olduğumuz zamanlar var, olacak. 5-1 evimizde ağır bir yenilgi oldu. Ama biz hep iyi oynadık. Bu zamana kadar hep iyi oynadık. Zaten üst üste 3-0 olunca tabii ki oyuncularda bir dağılma oldu. Rakibi tebrik ediyorum." dedi.

İHA