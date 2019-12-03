Giray Bulak: Bu iş daha bitmedi

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur ilk maçında Fatih Karagümrük sahasında Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Giray Bulak, takımın başında ikinci maçına çıktığını belirterek, "Bugün daha iyi mesajlar aldık. Artık oyuncunun kendini ortaya koyma zamanı. İki takım da eksik kadroyla oynadı. Verilen mesajlar iyi. Baskı ve son dakikaya kadar sonucu kovalama var. Çocuklarımızın yüreği iyi." değerlendirmesinde bulundu.

Bulak, daha fazla sonuç odaklı oynamaları gerektiğini vurgulayarak, "Rakibimizi tebrik ediyorum. Bu iş daha bitmedi. İkinci ayağı var." şeklinde görüş belirtti.