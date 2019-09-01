Giray Bulak: Bazen çok atak yaparsınız ama kazanamazsınız

TFF 1. Lig'in 3. hafta maçında BB Erzurumspor seyircisi önünde ağırladığı Boluspor’u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Boluspor Teknik Direktörü Giray Bulak, iyi oynamalarına rağmen sahadan mağlup ayrıldıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Zor bir maç olacağını biliyorduk. Bulduğumuz pozisyonları değerlendirebilseydik daha değişik şeyler olabilirdi. Rakip 10 kişi kalınca daha ağır oynadık ve rahat pas geçişlerini yapamadık. Bunlar yapmamız gereken şeyler. Oyunda açık ara öndeydik ama mağlup olan takım yine de biz olduk futbol böyle bir şey. Çok atak yaparsınız ama kazanamazsınız."

Erzurumspor’un oyuncu değişikliğiyle durumun değiştiğini vurgulayan Bulak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Usta oyuncu işi çok farklı Obertan ve Taylan’ın oyuna girmesi ve ilk pas yapmasıyla takımı rahatlattılar ve istedikleri sonuca ulaştılar. Birbirini tanıyan bir takıma karşı oynadık hem geniş kadro hem lig tecrübesi hem de yüksek beklenti rakibin bize karşı üstünlüğünü ortaya koydu. Biz uyum sorunu yaşıyoruz ama atak yaptığımız zamanlarda gol atmamız gerekiyor. Bunları çalışacağız.