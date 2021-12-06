Giray Bulak: 10 kişi kalmamıza rağmen yürekli oynadık

Spor Toto 1. Lig’in 15’inci haftasında konuk olduğu MKE Ankaragücü’ne 2-0 mağlup olan Balıkesirspor’da maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Giray Bulak, 10 kişi kalmalarının kaybetmelerinin nedeni olduğunu belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

"Rakibimizin önemli oyuncuları var. 10 kişi kalmamıza rağmen yürekli oynadık. Oyuncularıma gösterdikleri mücadele için teşekkür ediyorum. 10 kişi kalmamız maçı kaybetmemizin en büyük nedeniydi” (İHA)