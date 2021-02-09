Giovanni Guidetti: Takımım hazır, odaklı ve agresif oynadı

2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi'nin 27'nci haftasında voleybolun 'El Clasico'su olarak kabul edilen karşılaşmada Eczacıbaşı VitrA'yı VakıfBank Spor Sarayı'nda 25-19, 25-20 ve 25-18'lik setlerle 3-0 mağlup ederek liderliğini sürdüren VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nda Başantrenör Giovanni Guidetti ve oyunculardan Maja Ognjenovic ile Michelle Bartsch-Hackley derbinin ardından açıklamalarda bulundu.

'Oyuncularımın performansından memnunum'

Oyuncuların gösterdiği performanstan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, ''Bu galibiyetten dolayı çok mutluyum. Uzun zamandır zorlu maçlar oynamıyoruz. Güçlü rakiplerle uzun zamandır karşılaşmıyoruz. Takımdan nasıl bir reaksiyon alacağımdan emin değildim. Ancak takımın çok hazır, odaklı ve agresif olduğunu görmek beni çok memnun etti. Bence çok iyi performans gösterdiğimiz bir maç oldu'' ifadelerini kullandı.

Maja: Blok ve defansımıza çözüm bulamadılar

VakıfBank'ın Sırp pasörü Maja Ognjenovic ise ''Eczacıbaşı karşısında daha zor bir maç olacağını düşündük. Kesinlikle rakibimiz çok iyi bir takım ve bu maça çok iyi hazırlandık. Blok ve defansımıza karşı bir çözüm üretemediler. Bence her birimiz iyi performans gösterdik. Buna memnun olmamız lazım çünkü uzun zamandır bunun için çalışıyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığımız üç maç üst seviye değildi. En azından bizim seviyemizde değildi. Eczacıbaşı maçı üç haftadır yaptığımız çalışmanın buna değdiğini gösterdi'' diye konuştu.

Hackley: Uzun zamandır bu maçı bekliyorduk

Sarı-siyahlılar'ın smaçörü Michelle Bartsch-Hackley de ''Bence takım olarak çok iyi oynadık. Uzun zamandır bu maçı bekliyoruz. Birlikte takım olarak çok sıkı çalıştık. Bugün oynamak için çok heyecanlıydık. İyi performans gösterdiğimiz için de çok keyifliyim'' dedi.