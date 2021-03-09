Axa Sigorta Kupa Voley finalinde Eczacıbaşı VitrA'yı 25-18, 25-19 ve 25-22'lik setlerle 3-0 mağlup edip yedinci kez şampiyon olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nda Başantrenör Giovanni Guidetti, Kaptan Melis Gürkaynak ve 'En Değerli Oyuncu' (MVP) seçilen Zehra Güneş açıklamalarda bulundu.

Guidetti: Şimdiki hedefimiz Süper Final

Şampiyonluktan dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, ''Birinci kupa ya da yedinci kupa fark etmez. Önemli olan kupayı kazanmaktır. Kulübüm, oyuncularım ve antrenörlerim için çok mutluyum. Kulüp olarak çok çalışıyoruz. Bu kupayı kazandığımız için çok mutluyuz. VakıfBank olarak Şampiyonlar Ligi'nde çok Final-Four oynadık ama hiç Süper Final oynamadık. Henüz Süper Final bir kez oynandı. Bu yüzden Şampiyonlar Ligi'nde Süper Final oynamayı çok istiyoruz. Tek hedefimiz orada yer almak'' dedi.

Melis Gürkaynak: Beklediğimiz final ve kupaydı

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Melis Gürkaynak ise ''Kupayı kazandığımız için çok mutluyuz. Uzun zamandır final maçı oynamıyorduk. O yüzden çok beklediğimiz bir finaldi. İki sezon sonra bu kupayı kazandığımız için mutluyuz. Bundan sonra da umarım kupalar kazanmaya devam edeceğiz. Hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde kupanın sahibi olmak istiyoruz'' diye konuştu.

Zehra Güneş: Finale çok iyi odaklanmıştık

Kupa Voley'in 'En Değerli Oyuncusu' (MVP) seçilen VakıfBank'ın orta oyuncusu Zehra Güneş, ''Finalde iyi bir oyun oynadığımızı düşünüyorum. Attığımız iyi servislerle rakibin oyununu bozduk. Bu sayede bloklarda yerleşmemiz biraz daha kolay oldu. Takım olarak konsantrasyonumuz üst seviyedeydi. Finale çok iyi odaklanmıştık. Rakibimizin oynamasına izin vermedik. Kupayı kazandığımız için çok mutluyum. Teknik ekip ve takım arkadaşlarım olmasaydı maçın en değerli oyuncusu (MVP) ödülünü kazanamazdım. Emeği geçen herkese bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Şimdiki hedefimiz Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmak'' ifadelerini kullandı.