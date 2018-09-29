Giovanni Guidetti: "Oyuncularım çok kararlı"

Dünya Şampiyonası'nda Kanada'yı set vermeden rahat bir oyunla mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın başantrenörü Giovanni Guidetti, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli çalıştırıcı, “Maç boyunca rakibimizin kendi oyununu sergilemesine izin vermedik. İkinci setten itibaren blok ve defansta takım halinde istikrarlıydık ve hücumlarımız oldukça iyiydi. Bu üç nokta bizim için çok önemli. Oyuncularımın, Dünya Şampiyonası’na nasıl önem verdiklerini ve kararlılıkla yaklaştıklarını gördüğüm için mutluyum” dedi.