Giovanni Guidetti: Grubu birinci bitirmek istiyoruz

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu’nun 5. haftasında yarın deplasmanda İtalya’nın Savino Del Bene takımıyla karşı karşıya gelecek. İtalya’nın Siena şehrindeki PalaEstra Spor Salonu’nda oynanacak mücadele, TSİ 22.30’da başlayacak.

CEV Şampiyonlar Ligi kupasını dört kez kazanan VakıfBank, B Grubu’nda çıktığı dört maçın üçünden galip ayrıldı. 9 puan toplayan sarı-siyahlı ekip, grupta ikinci sırada yer alıyor.

Guidetti: "Gruptan lider olarak çıkmak istiyoruz"

Maçla ilgili açıklamalarda bulunan VakıfBank Antrenörü Giovanni Guidetti, Şampiyonlar Ligi’nde maç kaybetmemek zorunda olduklarına dikkati çekerek, "Maribor galibiyeti bu yüzden çok değerliydi. Şu anda ikinci sıradayız ve bir sonraki turu garantilemek istiyoruz. Bu yüzden Savino Del Bene karşılaşması bizim için çok önemli. Kalan iki maçımızı da kazanıp grubu birinci bitirmek istiyoruz. Takım olarak bu maça çok iyi hazırlandık, kazanmak için sahada olacağız." ifadelerini kullandı.