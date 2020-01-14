Geride kalan 2 yıllık süreçte jenerasyon değişimine giren A Milli Kadın Voleybol Takımımızın başına 2017’de; Türk oyuncuları çok iyi tanıyan, aynı zamanda Hollanda ve Almanya Milli Takımları’nda başarılı sonuçlara imza atmış başantrenör Giovanni Guidetti getirilmişti.

Guidetti’nin ne kadar doğru seçim olduğu bir kez daha kendini gösterdi.

Avrupa Şampiyonası’ndaki madalyalar, Milletler Ligi’ndeki iyi derecelerin ardından gelen olimpiyat kotası doğru yolda olduğumuzu ortaya koydu. İşi çok seven Guidetti’nin kota sevincini kısa kesip bir an önce olimpiyata kilitlenmesi de başarı için süreci ne kadar ciddiye aldığını gösterdi. Bunun böyle olduğunu da Milli Takım menajeri Pelin Emniyetli’nin tweeti adeta kanıtlar nitelikteydi...

İşte o tweet: “Olimpiyata gidiş ve mutluluk tweetlerinden önce, yaşanmış gerçek hikaye anlatayım: Düşünün, herkes dans ediyor, eğleniyor. Giovanni yanıma geliyor. Pelo 2 gün sonra Tokyo kamp programını yapmaya başla, şu tarihte gidelim, salonu bul, uçak biletleri vs... diyor? söyleyeceklerim bitti.”