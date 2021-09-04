Giovani Guidetti: Dünyadaki en iyi üç takım olmamız çok az kaldı

A Milli Kadın Voleybol Milli Takımı antrenörü Giovanni Guidetti, Hollanda karşısında 3-0 kazanılan ve bronz madalya alınan maçın ardından TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Guidetti, "Oyuncular için, staff için çok mutluyum. Çok uzun bir yaz geçirdik ve bu dönemde iki tane madalya aldık, olimpiyatlarda da 5. olmak kötü değil. Dünyadaki en iyi üç takım olmamız için çok az fark kaldı. Türkiye, voleybolda her turnuvada sonuna kadar oynuyor. Bunun için çok çok mutluyum ve çok gururluyum. Türk kadınları çok güçlü ve her şeyi yapabilirler. Bu başarıya sahibiz, çünkü takımımız çok çalışkan' ifadelerini kullandı.