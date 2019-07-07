Giovani Dos Santos ülkesine transfer oldu

Barcelona akademisinden yükselen ve bir dönem oldukça popüler bir futbolcu haline gelen Giovani Dos Santos'un yeni adresi belli oldu.

30 yaşındaki Meksikalı futbolcu, ülkesinin önemli kulüplerinden Club America'ya transfer oldu. Son olarak MLS ekiplerinden LA Galaxy forması giyen deneyiml oyuncu, ilk kez kendi ülkesinin bir takımında top koşturacak. Kariyerine Barcelona'da başlayan Dos Santos, sırasıyla Tottenham, Ipswich, Galatasaray, Racing Santander, Mallorca, Villarreal ve LA Galaxy formaları giydi. 2009-10 sezonunda Frank Rijkaard'ın çalıştırdığı Galatasaray'a kısa süreliğine Tottenham'dan kiralanan Dos Santos, sarı-kırmızılı ekipte toplam 18 maça çıktı.

Ülkesinin önemli futbol figürlerinden olan Dos Santos, Meksika Milli Takım formasını da 107 giydi ve 19 gol kaydetti.