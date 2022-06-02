Giorgio Chiellini, İtalya Milli Takım kariyerini noktaladı

EURO 2020 Şampiyonu İtalya ile Copa America Şampiyonu Arjantin, UEFA ile Güney Amerika Futbol Federasyonu'nun ortaklaşa düzenlediği 'Finalissima' adı verilen dev maçta karşı karşıya geldiler. Mücadeleyi Arjantin kazanırken, İtalya'nın tecrübeli stoperi Giorgio Chiellini ise Milli Takım 'da son maçına çıktı.

Daha önce uzun yıllar formasını giydiği Juventus'a da veda eden Chiellini, Arjantin maçı ile İtalya Milli Takım kariyerine son noktayı koydu.

İtalya ile bugüne kadar 116 maçta forma giyen 37 yaşındaki stoper, 8 kez de fileleri havalandırmayı başarmıştı.

Sosyal medya hesabından veda

Maçın sona ermesinin ardından sosyal medya hesabından veda paylaşımında bulundu. Tecrübeli oyuncu paylaşımında, "Her şey için teşekkür ederim, güzel bir yolculuktu." ifadelerine yer verdi.







