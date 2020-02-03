Ginkgo Biloba Nedir? Ginkgo Biloba Çayının Faydaları Neler?

Ginkgo, yelpaze şeklindeki yapraklarıyla; çok büyük bir ağaçtır. Çin, Japonya ve Kore'ye has bir bitkidir. Fakat 18. yüzyıldan beri, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Avrupa'da yetiştirilmektedir.

Ginkgo Biloba'nın Özellikleri

Ginkgo ağacının, yaşamakta olan en eski ağaçlardan birisi olduğu düşünülmektedir. Ginkgo biloba, yaklaşık 200 milyon yıldan fazla süredir varlığını sürdürmektedir.

Ginkgo biloba yaprakları, Alzheimer hastalığı dahil olmak üzere; genelde hafıza bozuklukları için sık kullanılmaktadır. Ayrıca, özellikle de yaşlılarda; beyinde kan akışı azalmasına bağlı görünen rahatsızlıklar için kullanılmaktadır. Hafıza kaybı, baş dönmesi, konsantrasyon güçlükleri ve duygudurum bozuklukları; bu rahatsızlıklar arasında bulunur.

Kimi insanlar, zayıf kan akışı ile ilgili olarak yaşadıkları bacak ağrıları ve topallama sorunu için; ginkgo biloba kullanır. Ginkgo Biloba’nın diğer tüm kullanım nedenlerinin listesi ise, oldukça uzundur.

Ginkgo ağaçları, yaklaşık olarak bin yıl kadar yaşayabilmektedir. Milattan önce 2600 yıllarında dahi, astım ve bronşit için ginkgo kullanıldığı belirlenmiştir. Özellikle kozmetik alanında, ginkgo yaprağı ekstreleri sıklıkla kullanılmaktadır. Ayrıca posası çıkarılmış kavrulmuş ginkgo tohumu, Japonya'da ve Çin’de yemeklerde yer almaktadır.

Ginkgo Biloba Kullanımının Etkileri

Ginkgo biloba, kan dolaşımını iyileştirir ve düzenler. Gözler, kulaklar ve bacakların; çok daha iyi işlev görebilmesine yardımcı olur. Alzheimer hastalığının seyrini yavaşlatmak, beyinde düşünmeyle ilgili problemlere neden olacak değişikliklere müdahale eder. Bir antioksidan görevi görebilir. Ayrıca ginkgo tohumları, vücutta enfeksiyonlara sebep olan bakteri ve mantarları yok edebilecek maddeler içermektedir.

Ginkgo biloba ve çayının kullanımı, sağlığa oldukça faydalı olup; fazla ve düzensiz kullanımı, yan etkilere yıl açabilmektedir. Bu yüzden, gingko biloba çayları ve gingko biloba ürünlerinin; çok dikkatli bir şekilde veya doktor onayıyla kullanılması önerilmektedir.

Ginkgo Biloba Ekstreleri ve Kullanımı

Gingko ağacından elde edilmekte olan ginkgo biloba ekstreleri, çok fazla satan besin takviyelerindendir. Bilişsel işlevleri iyileştirmeye yardımcı olabilmektedir. Geleneksel kullanım amaçları arasındaysa, mesane enfeksiyonunu yatıştırmak veya cinsel enerjiyi arttırmak bulunur. Fakat bazı antidepresanları kullanan kişiler, bu ekstreleri kullanmamalıdır.

Ginkgo Biloba Çayının Faydaları Neler?

Ginkgo biloba çayı, içeriğindeki besin maddeleriyle; kalpten, göz sağlığına ve alzheimer'dan, cinsel rahatsızlıklara kadar geniş yelpazede etki eder. Kullanımı, her geçen gün daha da yaygınlaşmaya başlamıştır.

Ginkgo Biloba çayı, bitki yapraklarından elde edilen bir tür çaydır. Ağacın yaprakları ile tohumları ve meyveleri, sayısız hastalığın tedavisinde kullanılabilmektedir.

Ginkgo biloba çayının faydaları şu maddeler ile özetlenebilir:

- Günde iki fincan ginkgo biloba çayı, bronşit ve astım ataklarını hafifletebilmektedir. Ginkgo biloba yaprağı çayı, istikrarlı olarak tüketildiğinde ise; bronşları açmaya yardımcı olabilmektedir.

- Ginkgo biloba, son yıllarda depresif sorunların giderilebilmesi için de kullanılmaktadır. Nitekim ginkgo biloba özü; merkezi sinirleri etkileyebilecek ölçüde bileşenler ve asitler içermektedir. Ginkgo biloba çayı, migren ağrılarına deva olabilmektedir.

- Ginkgo biloba, E vitamini açısından da oldukça zengindir. Cilt sağlığının korunmasına da destek olur.

- Ginkgo biloba çayı; Alzheimer hastalığı, hafıza kaybı sorunları ve diğer tüm nöral sorunlara karşı savaşmaktadır.

- Ginkgo biloba, felç geçirme riskini ciddi ölçüde azaltmaktadır. Kan pıhtısı oluşumunu azaltarak, kişinin felç geçirme riskini düşürür. Aynı zamanda ginkgo biloba çayı, hasarlı beyin hücrelerinin iyileşmesini de sağlamaktadır.

- Ginkgo biloba çayının, antioksidan özelliği vardır. Vücuttaki hücreleri, serbest radikallerin zararlı tüm etkilerinden korur. Aynı zamanda, hücreleri onarır.

- Gingkgo biloba çayı, gözlere çok faydalı bir çaydır. Gözlere olan kan akışını arttırdığı ve bunun sonucunda, kornea ve retinaya gelebilecek zararları da önlediği belirtilmektedir.

- Ginkgo biloba çayı, saç dökülmesini azaltabilmektedir. Erkeklerde sıklıkla rastlanan kellik sorunu için de, faydalı olduğu kanıtlanmıştır.

- Ginkgo bilobanın, enerji verici bir özelliği vardır. Ginkgo Biloba çayını, sabah ve akşam demleyip günde iki bardak içmek; bünyeyi zinde tutar.

- Ginkgo biloba yaprağı çayının tüketimi, kansere riskini de azaltabilmektedir.

Ginkgo Biloba Çayının Hazırlanması

Günde iki kez aç ya da tok karına içilebilecek Ginkgo biloba çayını hazırlamak için, önce bir bardak su kaynatılır. Daha sonra, kaynamış suyun içine; bir tutam kadar Ginkgo Biloba yaprağı atılır. Beş dakika kadar, çay demlendirilir. Bu yolla, Ginkgo Biloba çayı yapılır. Ginkgo biloba çayında, demleme süresine dikkat edilmelidir.



