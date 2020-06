Gillette PES Turnuvası’nda kapanışı Ozan Kabak yaptı

Erkek bakımın lider markası Gillette’in düzenlediği Gillette PES Turnuvası sona erdi. Dev final karşılaşmalarında Uğur Karakullukçu’nun sorularını yanıtlayan Gillette’in marka elçisi, yıldız futbolcu Ozan Kabak çok özel açıklamalarda bulundu.

Gillette PES Turnuvası'nın final haftası heyecan dolu karşılaşmalara sahne oldu.

Gillette’in marka yüzü, yıldız futbolcu Ozan Kabak, spor yorumcusu Uğur Karakullukçu ve Kemal Can ‘Kendine Müzisyen’ Parlak, Ferit ‘wtcN’ Karakaya, Çağrı ‘Hype’ Ergün ve Efe Uygaç’a karşı mücadele etti. İlk iki maç Team wtcN’nin2-1 ve 2-0’lık üstünlüğü ile sona ererken, son karşılaşmayı Team Ozan, 2-1 kazandı.

Oyuncular için özel ürünler sunan HyperX ile Gillette ürünlerinden oluşan gamer kitleri dev finali izleyenler arasından sahiplerini buldu.

Ozan Kabak’tan EURO2020 yorumu!

Uğur Karakullukçu’nun sorularını yanıtlayan Ozan Kabak EURO 2020’nin ertelenmesi ile ilgili “Daha hayırlı oldu” ifadelerine yer verdi. Milli futbolcu; “Bir çok sakat arkadaşımız vardı. Hayırlısı böyleymiş. Milli Takım Whatsapp grubumuz var. Sık sık yazışıyoruz. Merih ve Hakan Abi ile görüşüyorum. Düsseldorf’tan Kenan abi ve Kaan abi ile görüşüyoruz. Herkes var grupta. Oradan haberleşiyoruz. Galatasaray altyapısından da herkesle düzenli olarak haberleşiyoruz.” dedi.

Emin Bayram, Fatih Terim ve Şenol Güneş ile ilgili de konuşan Ozan Kabak’ın açıklamalarının tamamı:

Bizim alt yapıdan gelen 2000 jenerasyonu vardı. Bu jenerasyonda sayamayacağım kadar yetenekli arkadaşımız var. Hepsi çok yetenekli ve onları çok iyi tanıyan biri olarak diyebilirim ki, fırsat bulduklarında değerlendirecek potansiyele sahipler. Bu fırsatı bulmaları için de çok çalışmaları gerekiyor. Emin ile küçüklükten beri tanışıyoruz. Oynamasını çok istiyordum.

Oynadığında aradım, tebrik ettim. Elimden geldiğince deneyimlerimi ona anlatmaya çalıştım. Fatih hoca ona formayı verdiği an, o güveni boşa çıkarmayacağını biliyorum. Kendisi çok efendi bir çocuk. Şu an 17 yaşında. Gelişimi nasıl devam edecek, ne kadar süre alacak bunlar önemli… Fatih hoca hazır gördüğü an oynatacaktır, çünkü Fatih Hoca gençleri cesaretle sahaya süren bir isimdir.

Fatih hoca beni ligin son maçında oynatacağını söylememişti. Antrenmanlarda abilerim de bana “Her an oynayabilirsin, iyi gidiyor” diyorlardı. Fatih Hoca çok değerli. Her gittiğimde de kendisini ziyaret edip, elini öpüyorum. En son şubat ayında İstanbul’a gitmiştim ve yine kendisini ziyaret etmiştim. Sakatlığımın üstünden 3 ay geçti. Son 3 maçtır da üst üste oynuyorum, kendimi çok iyi hissediyorum. Şenol hoca ile ilk kez A Milli Takım’a davet edildiğimde tanışmıştım. Bizlerle çok ilgili, her zaman her fırsatta bizleri arıyor. Sürekli iletişim halindeyiz. Tecrübelerini bize çok güzel bir şekilde aktarıyor. Herkesin umutla baktığı bu takımın toplanmasında çok büyük bir emeği var. Onun liderliğinde çok iyi bir turnuva geçireceğimize inanıyorum.