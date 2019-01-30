Dünyanın en uzun soluklu spor ödülleri projesi olan ve bu yıl 4’üncü kez P&G’nin lider erkek bakım markası Gillette işbirliğiyle düzenlenecek 65. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri’nde halk oylamasına sunulacak aday listesi Büyük Jüri tarafından belirlendi.

Oylama, 22 Mart’a kadar Milliyet Gazetesi ve www.yilinsporcusu.milliyet.com.tr ve www.yilinsporcusu.milliyet.com.t üzerinden yapılabilecek.

“Sporun En İyileri”ni seçmek için verilecek her oy gençlere sporu sevdirmek ve spor yapma alışkanlığı kazandırmak için bir desteğe dönüşecek.

Bu yıl Gillette ve Milliyet, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) vasıtasıyla Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ihtiyacı olan okullara spor ekipmanı bağışı yapacak.

Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri’nde Sporun En İyileri için verilecek oylarla Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki 35 bin çocuğun spor malzemesi ihtiyacına destek verilecek.