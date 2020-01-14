Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri oylamaya açıldı

1954 yılından bu yana düzenlenen, Türkiye’nin en prestijli spor ödül gecesi olan Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Töreni için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. P&G ve Milliyet’in ev sahipliğinde düzenlenen ‘Büyük Jüri Toplantısı’nda 7 kategoride belirlenen ön adaylar, halk oylamasına sunuldu. Sporseverler, 15 Mart’a kadar http://yilinsporcusu.milliyet.com.tr/‘den sporculara desteklerini verebilecekler.

Kuponla da katılım yapılabilecek

Milliyet okurları ayrıca, 15 Mart’a kadar yayınlanacak kuponları doldurarak oylamaya katılabilecekler. Dev ödüllerin geleneğine göre oy kullanmada yine sınır olmayacak. Sporseverler kendi adlarına diledikleri kadar kupon doldurarak zirvede görmek istedikleri adayları seçebilecekler. Kuponlara sadece Büyük Jüri’nin belirlediği isimler yazılabilecek. Adaylar içinde yer almayan isimlere gönderilen oylar iptal edilecek.

İşte 66. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri için toplanan 50 kişilik dev jürinin belirlediği ön adaylar:

Yılın Antrenörü

Ergin Ataman

Fatih Terim

Şenol Güneş

Giovanni Guidetti

Yılmaz Göktekin

Zeljko Obradovic

Gillette Venus Yılın Kadın Sporcusu

Buse Naz Çakıroğlu

Busenaz Sürmeneli

İlke Özyüksel

İrem Yaman

Sümeyye Boyacı

Yasemin Adar

Yılın Takımı

A Milli Takım

Anadolu Efes

Fenerbahçe Beko

Eczacıbaşı Vitra Kadın Voleybol Takımı

Galatasaray Futbol Takımı

Voleybol Kadın Milli Takımı

Yılın Çıkış Yapan Sporcusu

Ahmet Önder

Çağlar Söyüncü

Hatice Kübra İlgün

Merih Demiral

Nazlı Savranbaşı

Yiğit Yalçın Çıtak

Yılın Paralimpik - Engelli Sporcusu / Takımı

Ebru Acer – Sümeyra Türk

Hamide Doğangün

Oğuz Akbulut

Sevilay Öztürk

Sümeyye Boyacı

Talha Ahmet Erdem

Gillette Yılın Futbolcusu

Cengiz Ünder

Çağlar Söyüncü

Fernando Muslera

Merih Demiral

Mert Günok

Yusuf Yazıcı

Yılın Sporcusu

Busenaz Sürmeneli

Eda Erdem

İbrahim Çolak

İlke Özyüksel

İrem Yaman

Rıza Kayaalp



