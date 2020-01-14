Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri oylamaya açıldı
Erkek bakımının lider markası Gillette ile Milliyet Gazetesi’nin düzenlediği 66. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri için jürinin ön aday belirleme sürecinden sonra söz sırası şimdi sporseverlere geldi. Tüm Türkiye yılın en iyilerini belirlemek adına, 15 Mart’a kadar oylamaya katılabilecek.
1954 yılından bu yana düzenlenen, Türkiye’nin en prestijli spor ödül gecesi olan Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Töreni için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. P&G ve Milliyet’in ev sahipliğinde düzenlenen ‘Büyük Jüri Toplantısı’nda 7 kategoride belirlenen ön adaylar, halk oylamasına sunuldu. Sporseverler, 15 Mart’a kadar http://yilinsporcusu.milliyet.com.tr/‘den sporculara desteklerini verebilecekler.
Kuponla da katılım yapılabilecek
Milliyet okurları ayrıca, 15 Mart’a kadar yayınlanacak kuponları doldurarak oylamaya katılabilecekler. Dev ödüllerin geleneğine göre oy kullanmada yine sınır olmayacak. Sporseverler kendi adlarına diledikleri kadar kupon doldurarak zirvede görmek istedikleri adayları seçebilecekler. Kuponlara sadece Büyük Jüri’nin belirlediği isimler yazılabilecek. Adaylar içinde yer almayan isimlere gönderilen oylar iptal edilecek.
İşte 66. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri için toplanan 50 kişilik dev jürinin belirlediği ön adaylar:
Yılın Antrenörü
Yılmaz Göktekin
Gillette Venus Yılın Kadın Sporcusu
Buse Naz Çakıroğlu
Busenaz Sürmeneli
İlke Özyüksel
İrem Yaman
Sümeyye Boyacı
Yasemin Adar
Yılın Takımı
A Milli Takım
Anadolu Efes
Fenerbahçe Beko
Eczacıbaşı Vitra Kadın Voleybol Takımı
Galatasaray Futbol Takımı
Voleybol Kadın Milli Takımı
Yılın Çıkış Yapan Sporcusu
Ahmet Önder
Çağlar Söyüncü
Hatice Kübra İlgün
Merih Demiral
Nazlı Savranbaşı
Yiğit Yalçın Çıtak
Yılın Paralimpik - Engelli Sporcusu / Takımı
Ebru Acer – Sümeyra Türk
Hamide Doğangün
Oğuz Akbulut
Sevilay Öztürk
Sümeyye Boyacı
Talha Ahmet Erdem
Gillette Yılın Futbolcusu
Cengiz Ünder
Çağlar Söyüncü
Fernando Muslera
Merih Demiral
Mert Günok
Yusuf Yazıcı
Yılın Sporcusu
Busenaz Sürmeneli
Eda Erdem
İbrahim Çolak
İlke Özyüksel
İrem Yaman
Rıza Kayaalp