İlki 1954 yılında verilen ödüller, Türkiye’nin farklı branşlarda spor tarihini yansıtması açısında da dikkat çekiyor. 1954 yılında Milliyet Gazetesi okurlarının oylarıyla seçilen ve 193.440 oydan 70.332’sini alan yüzücü Murat Güler, Yılın Sporcusu unvanını kazanan ilk isim olarak ön plana çıkıyor. Güler aynı zamanda 1954’te Manş Denizi’ni yüzerek geçen ilk Türk unvanının da sahibi. 65 yıllık tarihi boyunca Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri’ni sadece bireysel sporcular değil, takımlar da kucakladı. Hakemlerden sporculara kadar pek çok isme takdim edilen ödüller, halkın seçimi ve oyuyla belirlenmesiyle de ön plana çıkıyor.

2018 Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Adayları;

Yılın Sporcusu Adayları: Ramil Guliyev, Cedi Osman, Mete Gazoz, Taha Akgül, Yasemin Adar, Metehan Başar

Gillette Yılın Futbolcusu Adayları: Cengiz Ünder,Fernando Muslera,Bafetimbi Gomis,Ricardo Quaresma,Yusuf Yazıcı,Edin Visca

Yılın Takımı Adayları: Fenerbahçe Beko, Galatasaray, VakıfBank, 4x100 Bayrak Takımı, Akhisarspor, Darüşşafaka

Yılın Antrenörü Adayları: Zeljko Obradovic, Fatih Terim, Okan Buruk, Ali Şahin ,Giovanni Guidetti, Orhun Ene

Yılın Çıkış Yapan Sporcusu Adayları: Ozan Kabak, Mete Gazoz, Yasemin Ecem Anagöz, Meryem Bekmez , Can Öncü, Yankı Erel

Yılın Paralimpik - Engelli Sporcusu/Takımı Adayları: Ampute Futbol Milli Takımı, Sümeyye Boyacı, Tekerlekli Sandalye U22 Takımı, Hamide Kurt, Zeynep Çelik, Zübeyde Süpürgeci

Gillette Venus Yılın Kadın Sporcusu Adayları: Ayşe Begüm Onbaşı, İrem Yaman Yasemin Adar, Zhu Ting, Yeşim Bostan, Tijana Boskovic







