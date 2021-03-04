Gillette-Milliyet Yılın Sporcu adayları seçildi

P&G’nin lider erkek bakım markası Gillette iş birliği ile bu yıl 67.’si düzenlenecek dünyanın en uzun soluklu spor ödülleri projesi olan Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri için dev jüri ESA Arena’da toplandı. Milliyet Spor Müdürü Tayfun Bayındır ve P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen Büyük Jüri Toplantısı’na, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik, TFF Başkanı Nihat Özdemir, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TTF Başkanı Cengiz Durmuş, spor medyasının temsilcileri katılırken, belirlenen aday adayları arasından toplam 7 kategori için seçim yapıldı.

Önümüzdeki günlerde açıklanacak

Ödüllere aday olan isimler ve takımlar önümüzdeki günlerde halka duyurularak oylamaya açılacak. Oylama, Mayıs ayının sonuna kadar Milliyet Gazetesi ve www.yilinsporcusu.milliyet.com.tr adresi üzerinden gerçekleşecek.

'Başarı zincirini 2019'daki gençlerimizle yakaladık’

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "İnanıyorum ki bu anlamlı gelenek çok çok daha uzun yıllar Türk sporu için, Türk milleti için başarıyla gururla devam etsin. Tabi spor denilince akla ilk önce futbol geliyor. Ama görmüş olduğumuz bu tabloda açıkçası branşların ortaya koyduğu performansın, ülkemiz açısından spor adına yarının çok daha güçlü, heyecan ve mutluluk verici olacağını müjdeliyor. Sporu her zaman bir kaç branştan ibaret olarak görmediğimizi ifade ediyoruz ve şükürler olsun gelinen noktada, cimnastikte, atletizmde, yüzmede çok anlamlı bir başarı zincirini 2019’daki gençlerimizle yakaladık. Bu çok önemli. Ayrıca herkese yüzme öğretme hedefimiz var ve inanıyorum ki halkımızdan da gördüğümüz ilgi bu anlamda bizi çok mutlu ediyor".

'Herkesin bir emeği var'

Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, "Bildiğiniz gibi Gillette-Milliyet’in 67’nci yılını kutluyoruz. Ben bugüne kadar geçmişte spor müdürlüğü yapan Milliyet’teki tüm arkadaşlara tekrar teşekkür ediyorum. Vefat edenlere de Allah’tan rahmet diliyorum. Herkesin bir emeği var. Biz de bu bayrağı en iyi şekilde taşımaya çalışıyoruz. ayrıca teşekkür ederim. Gillette ile birlikte çıktığımız 7’nci yıl. İnşallah 6-7 değil 10 milyon katılımcıyla daha güzel yerlere geleceğimize inanıyorum. Olimpiyatlara katılan basketbol ve voleybol takımlarımıza başarılar diliyorum. Sayın Bakanım; sizin bugüne kadar Türk sporuna verdiğiniz destek için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sizlerle birlikte spor gelişecek, sizlerle beraber amatör spor daha iyi yerlere gelecek. Bakanlığımız çok güzel çalışmalar yapıyor. Bizim de medya olarak vazifemiz bu çalışmaları kamuoyuna en iyi şekilde duyurmak. Tekrar teşekkür ediyorum, herkese başarılar diliyorum" dedi.