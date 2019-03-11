Gillette Milliyet Yılın Spor Ödülleri! Sen de oy ver

Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri'nde müthiş rekabet sürüyor. İlki 1954 yılında gerçekleştirilen oylama, Türkiye'nin spor tarihini de gözler önüne seriyor. 1954 yılında ilk kez yüzücü Murat Güler'e takdim edilen ödüllerin 65 yıllık tarihinde en fazla ödül alan isim 2018'de aramızdan ayrılan efsane halterci Naim Süleymanoğlu oldu.

2018'de Sporun en iyileri için oylama devam ediyor. Quaresma, Muslera, Cengiz Ünder gibi marka isimlerin, NBA'deki gururumuz Cedi Osman'ın, İstiklal Marşımızı uluslararası organizasyonlarda çaldıran Taha Akgül, İrem Yaman gibi milli değerlerimizin yaşadığı tatlı rekabette kazananları belirlemek için yapman gereken tek şey oy kullanmak.

2018 Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Adayları;

Yılın Sporcusu Adayları: Ramil Guliyev, Cedi Osman, Mete Gazoz, Taha Akgül, Yasemin Adar, Metehan Başar

Gillette Yılın Futbolcusu Adayları: Cengiz Ünder,Fernando Muslera,Bafetimbi Gomis,Ricardo Quaresma,Yusuf Yazıcı,Edin Visca

Yılın Takımı Adayları: Fenerbahçe Beko, Galatasaray, VakıfBank, 4x100 Bayrak Takımı, Akhisarspor, Darüşşafaka

Yılın Antrenörü Adayları: Zeljko Obradovic, Fatih Terim, Okan Buruk, Ali Şahin ,Giovanni Guidetti, Orhun Ene

Yılın Çıkış Yapan Sporcusu Adayları: Ozan Kabak, Mete Gazoz, Yasemin Ecem Anagöz, Meryem Bekmez , Can Öncü, Yankı Erel

Yılın Paralimpik - Engelli Sporcusu/Takımı Adayları: Ampute Futbol Milli Takımı, Sümeyye Boyacı, Tekerlekli Sandalye U22 Takımı, Hamide Kurt, Zeynep Çelik, Zübeyde Süpürgeci

Gillette Venus Yılın Kadın Sporcusu Adayları: Ayşe Begüm Onbaşı, İrem Yaman Yasemin Adar, Zhu Ting, Yeşim Bostan, Tijana Boskovic