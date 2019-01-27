Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de günden güne popülerleşen esporu destekleyen Gillette’in gençlere bu alanda bir fırsat yaratmak adına hayata geçirdiği 6 haftalık Gillette Fortnite Turnuvası, Avrasya Gösteri Merkezi’nde düzenlenen büyük finalle sona erdi. Türkiye’nin yayıncı ve oyuncularını birleştiren ilk Fortnite Turnuvası’nda; Ahmet Sonuç (Jahrein), Pinti Panda, Ferit Karakaya (wtcN), Vicrains, Batu Bozkan (Videoyun), Mete Özbey (EasterGamerTV), ThaldrinLol, Kendine Müzisyen, Grimnax ve Zeusidious gibi yıldız oyuncular da yarıştı. Turnuvaya katılan oyunsever gençler 5 hafta boyunca hem Twitch platformunda sevdikleri yayıncılarla bir arada oyun oynama fırsatını yakaladı, hem de yeteneklerini milyonlarca izleyiciye gösterme şansını elde etti.

5’inci hafta sonunda finale kalan 30 kişinin yarıştığı büyük finale katılım oldukça yoğundu. Oyunsever gençlerin ilgi gösterdiği finalde 30 farklı bilgisayarda, hakemlerin rehberliğinde karşılaşan finalistlerin performansları kadar mücadeleleri de izlemeye değerdi. Kazanan Ferit Karakaya’nın takımı wtcN toplam 15 bin TL’lik para ödülünün de sahibi olurken, ikinciliği kazanan Kemal Can Parlak’ın takımı Kendine Müzisyen 7.500 TL, üçüncülüğü kazanan Zafer Emre Ürük’ün takımı Zeusidiouss 3.500 TL’lik ödül aldı.

Turnuva Sonuçları

1-Ferit Karakaya’nın takımı

2-Kemal Can Parlak’ın takımı

3-Zafer Emre Ürük’ün takımı

4-Mete Özbey’in takımı

5-Tuna Akşen’in takımı

6-Berke Demir’in takımı

7-Ahmet Sonuç’un takımı

8-Batu Bozkan’ın takımı

9-Volkan Yıldız’ın takımı

10-Berkay Yılmazbayhan’ın takımı



