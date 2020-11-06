Gilette-Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri sahiplerini buldu
66.'sı düzenlenen Gilette-Milliyet Yılın Sporcusu Ödüller'i muhteşem bir törenle sahiplerini buldu. Toplam 16 spor insanı ödüle layık görüldü. Yılın sporcusu seçilen Milli güreşçi Rıza Kayaalp ödülünü Gençlik ve Spor Bakanı Dr.Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun elinden aldı
Ödül töreninde bir konuşma yapan Gençlik ve Spor Bakanı Dr.Mehmet Muharrem Kasapoğlu şunları söyledi: İzmir'de yaşanan depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, aziz milletimize baş sağlığı diliyorum. 66 yıl, dile kolay. Milliyet Ailesi'ne ve sponsorlarına tebriklerimi sunuyorum. Spor konusunda ülkemizin potansiyelini daha yukarıya taşımak, şanlı bayrağımızı gururla dalgalandırmak, 83 milyonun ortak düşüncesi. Ödül alan arkadaşlarımın ayrı hikayesi var. Her biri emeği, inancı ortaya koyuyor. Her birini gönülden tebrik ediyorum. Sporu ve sporcuyu hem seven hem de destek veren bir Cumhurbaşkanımız var. İnşallah o çıtayı yukarıya taşıyacağız, bu bizim görevimiz.
'Allah rakiplerimize minderde sabır versin'
Yılın Sporcusu seçilen Rıza Kayaalp, çok değerli bir ödül aldığını söyledi. Kayaalp, "Tabii en önemlisi ülkemizi en iyi şekilde temsil edebilmek. Altın madalya kazandırmak, İstiklal Marşı'mızı söylettirmek. Önümüzde dünya şampiyonası var, son alınan karar o şekilde. Hazırlıklara devam ediyorum. Bu hafta Hırvatistan'da turnuva var, sabırsızlıkla bekliyorum" dedi. Rıza Kayaalp, sakatlığını atlattığını söyleyerek, "Son yaptığım kampta iyiydim. Yaşımız ilerledi ama geçmiş senelere oranla daha iyiyim. Biz çalıştıktan sonra Allah rakiplerimize minderde sabır versin" diye konuştu.
'Desteğimiz devam edecek'
Şenol Güneş'e ödülünü takdim eden Yıldırım Demirören, "Kendisi defalarca birlikte çalışmak istediğim ancak bir türlü bir araya gelemediğim bir teknik adam" dedi. Demirören, sponsor desteğinde futbolu unutmadıklarını söyleyerek, "Türkiye Futbol Federasyonu’na verdiğimiz destek ile 2. ve 3. Lig’e isim sponsoru olduk. Ayrıca Beşiktaş, Göztepe, Trabzonspor ve Rizespor gibi çok köklü kulüplerimize destek sağladık. Misli.com bu katkıları başka branşlar ve kulüplerimize de yapmaya devam edecektir" diye konuştu.
Yılın Sporcusu Ödülleri
Erdoğan Demirören Büyük Ödülü: Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ
Yılın Sporcusu: Rıza Kayaalp
Yılın Antrenörü: Şenol Güneş
Altınyıldız Classics Özel Ödülü: İbrahim Çolak
Gillette Venus Yılın Kadın Sporcusu: Sümeyye Boyacı
Yılın Paralimpik (Engelli) Sporcusu/Takımı: Sümeyye Boyacı
Gillette Yılın Futbolcusu: Çağlar Söyüncü
Yılın Çıkış Yapan Sporcusu: Merih Demiral
Yılın Takımı: A Milli Futbol Takımı
İslam Çupi Milliyet Spor Extra Özel Ödülü: U19 Genç Kız Voleybol Milli Takımı
HDI Sigorta Özel Ödülü: Ozan Tufan
Gillette Özel Ödülü (E-spor): Fenerbahçe E-Spor
Vestel Özel Ödülü: Eda Erdem Dündar / A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı
Milka Yılın Kayak Sporcusu Özel Ödülü: Sıla Kara
Yılın Gillette Gibi Hareketi Özel Ödülü: Enis Destan-Altınordu
Namık Sevik Özel Ödülü: Afşin Yakupoğlu