Gilette-Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri sahiplerini buldu

Ödül töreninde bir konuşma yapan Gençlik ve Spor Bakanı Dr.Mehmet Muharrem Kasapoğlu şunları söyledi: İzmir'de yaşanan depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, aziz milletimize baş sağlığı diliyorum. 66 yıl, dile kolay. Milliyet Ailesi'ne ve sponsorlarına tebriklerimi sunuyorum. Spor konusunda ülkemizin potansiyelini daha yukarıya taşımak, şanlı bayrağımızı gururla dalgalandırmak, 83 milyonun ortak düşüncesi. Ödül alan arkadaşlarımın ayrı hikayesi var. Her biri emeği, inancı ortaya koyuyor. Her birini gönülden tebrik ediyorum. Sporu ve sporcuyu hem seven hem de destek veren bir Cumhurbaşkanımız var. İnşallah o çıtayı yukarıya taşıyacağız, bu bizim görevimiz.

'Allah rakiplerimize minderde sabır versin'

Yılın Sporcusu seçilen Rıza Kayaalp, çok değerli bir ödül aldığını söyledi. Kayaalp, "Tabii en önemlisi ülkemizi en iyi şekilde temsil edebilmek. Altın madalya kazandırmak, İstiklal Marşı'mızı söylettirmek. Önümüzde dünya şampiyonası var, son alınan karar o şekilde. Hazırlıklara devam ediyorum. Bu hafta Hırvatistan'da turnuva var, sabırsızlıkla bekliyorum" dedi. Rıza Kayaalp, sakatlığını atlattığını söyleyerek, "Son yaptığım kampta iyiydim. Yaşımız ilerledi ama geçmiş senelere oranla daha iyiyim. Biz çalıştıktan sonra Allah rakiplerimize minderde sabır versin" diye konuştu.

'Desteğimiz devam edecek'

Şenol Güneş'e ödülünü takdim eden Yıldırım Demirören, "Kendisi defalarca birlikte çalışmak istediğim ancak bir türlü bir araya gelemediğim bir teknik adam" dedi. Demirören, sponsor desteğinde futbolu unutmadıklarını söyleyerek, "Türkiye Futbol Federasyonu’na verdiğimiz destek ile 2. ve 3. Lig’e isim sponsoru olduk. Ayrıca Beşiktaş, Göztepe, Trabzonspor ve Rizespor gibi çok köklü kulüplerimize destek sağladık. Misli.com bu katkıları başka branşlar ve kulüplerimize de yapmaya devam edecektir" diye konuştu.

Yılın Sporcusu Ödülleri

Erdoğan Demirören Büyük Ödülü: Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ

Yılın Sporcusu: Rıza Kayaalp

Yılın Antrenörü: Şenol Güneş

Altınyıldız Classics Özel Ödülü: İbrahim Çolak

Gillette Venus Yılın Kadın Sporcusu: Sümeyye Boyacı

Yılın Paralimpik (Engelli) Sporcusu/Takımı: Sümeyye Boyacı

Gillette Yılın Futbolcusu: Çağlar Söyüncü

Yılın Çıkış Yapan Sporcusu: Merih Demiral

Yılın Takımı: A Milli Futbol Takımı

İslam Çupi Milliyet Spor Extra Özel Ödülü: U19 Genç Kız Voleybol Milli Takımı

HDI Sigorta Özel Ödülü: Ozan Tufan

Gillette Özel Ödülü (E-spor): Fenerbahçe E-Spor

Vestel Özel Ödülü: Eda Erdem Dündar / A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı

Milka Yılın Kayak Sporcusu Özel Ödülü: Sıla Kara

Yılın Gillette Gibi Hareketi Özel Ödülü: Enis Destan-Altınordu

Namık Sevik Özel Ödülü: Afşin Yakupoğlu