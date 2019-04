Gilbert: Deli cesaretime güvenmekle haklı çıktım

A. Batuhan Özdemir / fanatik.com.tr

117. Paris-Roubaix Bisiklet yarışını, Deceuninck-Quick Step takımından Philippe Gilbert kazandı. Belçikalı sporcu, bu zaferle, tarihte 4 anıtsal klasiği kazanan ikinci isim olurken, başarısının sırrının tercihlerinde yattığını itiraf etti.

Yarış sonrası basın toplantısında düşüncelerini paylaşan Gilbert şu ifadeleri kullandı:

"Deli cesaretime güvenmekle haklı çıktım"

"Pedal çevirmeyi bıraktığım andan beri, yol boyunca yaşanan titreşimler ve darbeler yüzünden sırtım gerçekten çok ağrıyor. Elbette böyle bir yarıştan sonra çok normal bir durum. Bugün oldukça uzun ve şiddetli bir yarış geçirdik, doğal olarak da vücudumuz üzerindeki etkilerini görüyoruz. Yırtıcı yarışma tarzım, Liège, Amstel, Lombardia gibi yarışlara daha yatkın olmamı sağlıyordu. Kariyerimin ilk bölümünde bana daha çok uyan bu yarışları kazanmak için çabaladım ve kazandım. Sonrasında ise daha farklı şeyler yapma teşebbüsünde bulundum. Bu tür klasiklerin en iyisi olan Patrick Lefevere'nin ekibine (Deceuninck-Quick Step) katıldım ve çabucak başarılı sonuçlar aldım. İlk yılımda Flandersi, 3 yılımda Roubaix'yi kazandım. Bu da demek oluyor ki deli cesaretime güvenmekle haklı çıktım."

"Politt'le birlikte bu zaferi hak ettik"

"Sporda her an her şey mümkün. Finalde Nils Politt'le birlikte iyi bir ikiliydik. Onu tanıyorum. Geçen yıl Areberg'de de önlerdeydik, birkaç gruptan kopma girişiminde beraber mücadele ettik. Cömert bir sporcu. Onunla birlikte olmanın benim açımdan bir avantaj olduğunu biliyordum. Son ana kadar birlikte çalıştık, %100'ümüzü oratay koyduk. Sonuçta bir kişi kazanıyor ama bence ikimiz de zaferi ettik. Genç bir bisiketçiyken, Museeuw veya Bartali gibi isimlerin uzaktan yaptıkları atakları izlemeyi severdim. Kariyerim boyunca onları taklit etmeye çalıştım ve en büyük zaferlerimden bazılarını bu sayede elde ettim."