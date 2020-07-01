Gigi Datome ayrıldı, imzayı attı!

Fenerbahçe Beko’da Zeljko Obradovic’in ardından ilk oyuncu ayrılığı gerçekleşti. Olimpia Milano ile el sıkışan Gigi Datome ile yollar ayrıldı. İlk açıklama kulüpten geldi. Sarı-Lacivertliler, “2015- 16 sezonundan bu yana formamızı giyen tarihi başarıların en önemli mimarlarından olan Gigi Datome, kariyerine farklı bir takımda devam etme kararı almıştır” denildi.

Datome ise yayınladığı veda mesajında, “5 senede, Fenerbahçe forması için her şeyimi verdiğimi hissettim, ama karşılığında sizlerden çok daha fazlasını aldım. Her zaman sizin olan Gigi” ifadelerini kullandı. Bu gelişmelerin ardından Milano, Datome’yi transfer ettiğini açıkladı.