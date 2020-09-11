Manchester United'ın efsane ismi olan ve şu anda Galler Milli Takımı'nı çalıştıran Ryan Giggs, Portekizli süperstar Cristiano Ronaldo'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. Giggs, "Ben en iyi kulüpteydim ve 40 yaşıma kadar oynadım. Ve onun da 40 yaşına kadar oynayabileceğini görüyorum. Doğru besleniyor, doğru dinleniyor ve futbol için yaşıyor. O, birlikte oynadığım en iyi profesyoneldi" ifadelerini kullandı