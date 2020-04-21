Kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın transfer listesinde olduğu iddia edilen CFR Cluj forması giyen Giedrius Arlauskis, Digi Sport'a Skype üzerinden açıklamalarda bulundu.

Sezon sonu CFR Cluj ile olan kontratı sona erecek Arlauskis; Beşiktaş iddialarına ilişkin, "Beşiktaş, benimle doğrudan bir temas sağlamadı. Cluj ile olan sözleşmemin bitimini bekliyorum. Sonrasında ailem ve çocuğumun eğitimi için finansal olarak en iyi kararı vereceğim. Ülke ve şehir de önemli. Bu yüzden CFR ile sözleşmemi bitirdikten sonra bir cevap vereceğimi belirttim" ifadelerini kullandı.

Transfer teklifleri aldığını belirten tecrübeli kaleci, "Benimle temasa geçenler oldu, yalan söyleyemem. Teklif aldım ancak bu; İtalya, Almanya, İspanya veya Almanya'dan değildi. Herkese CFR ile sözleşmemi bitirmemi beklemelerini söyledim" dedi.

Arlauskis, kendisiyle temasa geçen takım sayısını göz önünde bulundurarak Türkiye'yi öne çıkardı ve "Benimle temasa geçenlerin çoğu Türkiye'dendi. Ama bunu Beşiktaş olarak teyit edemem. Bir şeyler duyuyorum ama benimle direkt temasa geçilmediği için teyit edemiyorum. Beşiktaş veya Galatasaray somut olarak bir şey gelene kadar teyit edemem" ifadelerini kullandı.

Kariyerinde Rubin Kazan, Watford, Espanyo gibi önemli ekiplerin formalarını giyen Litvanyalı kaleci, 2017'den bu yana Romanya'da CFR Cluj forması giyiyordu.