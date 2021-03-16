Giannis Antetokounmpo'nun taşıdığı Milwaukee, Washington deplasmanında kazandı
NBA'de üst üste üçüncü kez trible-double yapan Giannis Antetokounmpo’nun formasını giydiği Milwaukee Bucks, Washington Wizards'ı deplasmanda mağlup ederek galibiyet serisini 4 karşılaşmaya çıkardı.
NBA’e 8 maçla devam edildi. Doğu Konferansı’nın iddialı takımlarından Milwaukee Bucks, Washington Wizards’ı deplasmanda 133-122 yenerek son 10 mücadelesinde 9. galibiyetini aldı.
Son 2 yıldır normal sezonun en değerli oyuncusu seçilen Giannis Antetokounmpo, 31 sayı, 15 ribaunt, 10 asist, 3 top çalmayla Bucks’ı galibiyete taşıdı. 26 yaşındaki Yunan basketbolcu, kulüp tarihinde peş peşe 3 triple-double'a imza atan ilk oyuncu oldu.
Kariyerinde 7. kez 30 veya üstü sayı atarak "triple double" yapan Giannis, Kerim Abdülcabbar’a ait kulüp rekorunu da kırdı.
Bucks’ta Brook Lopez 22 sayı, 7 ribaunt, 4 blok, Khris Middleton da 23 sayı, 5 ribauntluk katkıda bulundu.
Wizards’ta ise Bradley Beal 37 sayı, 6 ribaunt, 5 asist, Russell Westbrook 23 sayı, 17 asist, 5 ribaunt ve Rui Hachimura 22 sayı, 7 ribaunt, 5 asist üretti.
Gecenin sonuçları
Washington Wizards-Milwaukee Bucks: 122-133
Charlotte Hornets-Sacramento Kings: 122-116
Brooklyn Nets-New York Knicks: 117-112
Detroit Pistons-San Antonio Spurs: 99-109
Dallas Mavericks-Los Angeles Clippers: 99-109
Denver Nuggets-Indiana Pacers: 121-106
Phoenix Suns-Memphis Grizzlies: 122-99
Golden State Warriors-Los Angeles Lakers: 97-128