Gianni Infantino'dan futbol dünyasına birliktelik çağrısı

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Corona virüse karşı futbol dünyasına birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.

24 Mart 2020, Salı 19:58 Son Güncelleme:
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Gianni Infantino'dan futbol dünyasına birliktelik çağrısı

Hayatın her alanını olduğu gibi futbol dünyasını da olumsuz etkileyen Corona virüs salgınına karşı FIFA Başkanı Gianni Infantino'ndan dayanışma çağrısı geldi.

FIFA'nın resmi sitesine konuşan Infantino, "Bu zamanlarda futbol dünyası birlik ve beraberlik göstermeli. Beraber çalıştığımızı ve bir takım olduğumuzu göstermek zorundayız. Daha güçlü olarak geri geleceğiz. Yeni fikirlerle, yeni formatlarla, futbolun neye ihtiyacı varsa. Ancak şimdi takım olarak Corona virüse karşı savaşma zamanı" açıklamasını yaptı.

İHA

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