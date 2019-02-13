Giannakopoulos’tan Olympiacos’a: Küresel ısınmadan da ben sorumluyum!

Panathinaikos’un sahibi Dimitris Giannakopoulos, Olympiacos’un resmi açıklaması üzerine bir bildiri yayınladı. Olympiacos‘un yıldızı Giorgos Printezis’in basına sızan ses kaydı, Yunanistan’da gündeme bomba gibi düşmüştü.

Olympiacos‘un başkanları Panagiotis ve Giorgos Aggelopoulos, konu ile ilgili bir bildiri yayınlayarak sızan ses kaydından Panathinaikos’un sahibi Dimitris Giannakopoulos’u sorumlu tuttu.

Panathinaikos‘un sahibi Dimitris Giannakopoulos, Olympiacos cephesinden yapılan bildiriye ‘her şeyin sorumlusu benim’ cümleleri içeren ironik bir açıklamayla yanıt verdi.

Giannakopoulos’un açıklamaları şu şekilde:

“Olympiacos‘un beklenen gülünç açıklamasından sonra şunları belirtmek zorundayım:

Ses dosyasında duyulan oyuncu Giorgos Printezis değil benim.

Printezis’e borçlu olan Olympiacos değil, benim.

O dosya bir Olympiacos oyuncusu tarafından sızdırılmadı, ben sızdırdım.

Ayrıca şunların da belirteyim:

Bilindiği gibi onlar hakkında yabancı basında, Yunan basınında, internette yazılan tüm yazılardan da ben sorumluyum.

Yüzlerce milyon Euroluk borçları nedeniyle çalışanları tarafından protesto edilmelerinden de ben sorumluyum.

Ben onların aynası olmaktan ve sürekli aldıkları mağlubiyetleri yansıtmaktan sorumluyum.

İmla kuralları konusunda eksik olmalarından da ben sorumluyum (Editör Notu: Giannakopoulos, burada açıklama yanlış yazılmış Yunanca bir kelimeden bahsediyor.)

Ve evet… Son olarak küresel ısınmadan ve ozon tabakasının delinmesinden de sorumlu olduğumu itiraf ediyorum.”

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