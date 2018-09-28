Giannakopoulos: 2020 Final Four’u Atina’da olabilir

Dimitris Giannakopoulos, Panathinaikos ve EuroLeague’in ligin kuruluşunun 20. yılını kutlamak için Atina’da bir Final Four fikrini görüştüğünü açıkladı.

Yunan radyo istasyonu Sport FM‘e konuşan Panathinaikos‘un sahibi Dimitris Giannakopoulos, EuroLeague yönetimiyle 2020 Final Four’una Atina’da ev sahipliği yapmak için görüşme halinde olduğunu açıkladı.

“Şu ana kadar görüştüğümüz bir şey ve EuroLeague tarafı da fikre iyi niyetle yaklaşıyor. OAKA’da değil ama Atina’da başka bir salonda olabilir. Şu an dahasını söyleyemem. EuroLeague’in 20. kuruluş yıl dönümü olacağından özel bir organizasyon fikri var.”

Bu açıklamalardan birkaç saat önce EuroLeague CEO’su Jordi Bertomeu konu hakkında konuştu:

“Atina en son 2007’de Yunanistan’da bir Final Four yaptığımız için bir olasılık. Final Four’un Yunanistan’a dönmesini isteriz, ne zaman olacağını göreceğiz.”

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