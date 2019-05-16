Gianluigi Buffon, teklifi resmen açıkladı! İmzayı atıyor...

Paris Saint Germain'in 41 yaşındaki İtalyan file bekçisi Gianluigi Buffon'un gelecek sezon da Fransız ekibinde kalıp kalmayacağı büyük merak konusuydu. Hakkında emeklilik dedikoduları çıkan efsanevi kaleci, bugün yaptığı açıklamayla önümüzdeki sezon da PSG forması giyeceğini duyurdu. Ülkesinde yayın yapan Sky Uno adlı televizyon kanalına konuşan Buffon, şunları söyledi:

"Kulübüm, bana yeni sözleşme teklif etti ve bu da beni çok mutlu etti. Eğer birbirimizle devam etmemiz gerektiğini düşünürsek birkaç gün içinde bu projeyi hayata geçirmeye çalışacağız. Paris'te her şey güzel gidiyor. 41 yaşında harika bir hayata sahibim. Buraya hem oyuncu hem de insan olarak beni kabul edeceklerine ikna olarak gelmiştim ve yanılmadım."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler